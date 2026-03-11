東日本大震災から15年。世界に衝撃を与えた津波による原発事故。現場から4キロほどの福島県浪江町。 【写真を見る】福島は今…震災15年で問われる原発の“安全性” 浪江町は約8割が今も“帰還困難区域” 双葉町には岐阜の糸メーカーが進出 （平野菫記者 3月6日）「酒井地区です。入り口にはゲートが設置されています」 同じ“被災地”でも、ここは他と事情が違います。15年経っても、人は立ち入らない場所。