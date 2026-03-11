東日本大震災の発生から3月11日で15年が経ちました。被災地の福島県から中土佐町に移住し、防災ツアーのガイドを務める女性がいます。震災の影響がいまも続く福島の教訓を南海トラフ地震への備えにどう活かすべきか、考えます。太平洋に面する中土佐町久礼地区。3月7日におこなわれたのが、防災ツアーです。■石山佳那さん「東日本大震災のあとに最高津波高、見直されました。このあたりの久礼地区の最高津波高14メ