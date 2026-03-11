◆オープン戦ソフトバンク―巨人（１１日・みずほペイペイ）巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝が、ソフトバンクとのオープン戦で対外試合２度目の先発。１回２安打５失点で降板となった。３四死球と制球に課題が残った。初回、先頭の柳田から連続四死球を与えるなど１死一、二塁のピンチを背負うと、山川に左前適時打を浴びて先制点を献上。さらに２死満塁から秋広に１５１キロを右翼席へと運ばれて一