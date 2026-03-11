未勝利でアルメリア賞に挑戦して勝利を飾ったカフジエメンタール（栗東・矢作芳人厩舎、父ポエティックフレア）は毎日杯・Ｇ３（３月２８日、阪神競馬場・芝１８００メートル）と皐月賞賞トライアルの若葉Ｓ（３月２１日、阪神競馬場・芝２０００メートル）の両にらみ。報知杯ＦＲ１０着のコラルリーフ（牝３歳、栗東・佐藤悠太厩舎、父ビッグアーサー）は短期放牧を挟んで葵Ｓ・Ｇ３（５月３０日、京都競馬場・芝１２００メー