天皇陛下は2月23日に66歳の誕生日を迎えられた。例年は寒さの厳しい時期だが、一部地域で夏日となるなど、春の訪れを感じる暖かさの中で一般参賀が行われ、皇居を訪れた多くの参賀者から、陛下を祝う歓喜の声が上がった。 今回の一般参賀で注目されたのが宮殿東庭の「警備体制」だ。警備は過去最高レベルの厳重さで、ベランダ下に配備された警察官は約30名と、従来の5倍にのぼった。1月の新年一般参賀で起きた「全裸での柵突破事