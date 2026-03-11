ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の連覇を目指す日本代表・侍ジャパンに、新たなスタメン論争が浮上してきている。日本代表は1次リーグC組最終戦となるチェコ共和国戦を9対0で圧勝。試合後に米・マイアミに向けてチャーター機で日本を出発した。【画像】チェコ戦でベンチから試合を見守る鈴木誠也、近藤健介、大谷翔平 チェコ戦では不振の近藤健介外野手（ソフトバンク）に代わって「2番・右翼」で先発した佐藤