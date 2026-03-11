3月11日の県議会では、徳島大空襲のあった7月4日を「県平和の日」とする条例の制定を求める請願が不採択となりました。請願を提出した平和団体は記者会見で「民意を踏みにじる」と県議会を批判しました。（ピースネット80・久積育郎 共同代表）「請願の不採択は県政史上、民意を踏みにじる県議会の汚点だ」県内の平和団体などでつくる「とくしまピースネット80」は、徳島大空襲のあった7月4日を「県平和の日」とする条