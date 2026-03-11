陸自健軍駐屯地に到着した長射程ミサイルの車両＝9日未明、熊本市【北京共同】中国国防省の蒋斌報道官は11日、日本政府が進める「反撃能力」（敵基地攻撃能力）の行使を可能にする長射程ミサイルの陸上自衛隊健軍駐屯地（熊本市）への配備計画を批判した。「日本の『新型軍国主義』は現実的な脅威で、地域の平和と安全に深刻な被害を与えていることを証明した」と主張した。蒋氏は、米軍が対イラン軍事作戦で生成人工知能（AI