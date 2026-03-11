◇オープン戦巨人―ソフトバンク（2026年3月11日みずほペイペイD）巨人の新外国人右腕のフォレスト・ウィットリー投手（28）がオープン戦2度目の先発マウンドに上がり、1回2安打、3四死球で5失点と乱調した。初回の立ち上がりで、先頭・柳田にいきなり3球連続ボールで四球とすると、続く柳町には死球を与えた。その後、1死二、三塁から山川に先制の左前打を許した。さらに、笹川にも死球を与えるなど、再び2死満塁のピン