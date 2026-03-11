中東情勢の悪化に伴い、政府が手配したチャーター便が、サウジアラビアのリヤドから成田空港に到着した。エチオピア航空ET8407便として、ボーイング787-9型機（機体記号：ET-AYD）で運航した。リヤドを現地時間3月10日午後8時26分に出発し、成田空港に翌11日午後1時38分に到着した。外務省によると、クウェート、バーレーン、カタール、サウジアラビアから出国を希望する邦人160名に加え、余席に自国民ほどに関する相互協力の観点