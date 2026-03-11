「令和に残したい汽車旅展」開催東京都荒川区にある都電カフェで、鉄道を題材とした写真展「令和に残したい汽車旅展」が2026年3月31日（火）まで開催されています。【ストーブ列車としても人気！】これが雪のなかを走る「東北ローカル線の気動車」です（写真で見る）このイベントは、鉄旅タレントの伊藤桃さんをモデルに、鉄道カメラマンの金盛正樹氏が撮影した写真作品を展示する催しです。第1弾となる今回は、伊藤さんの出身