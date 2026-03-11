これからの気象情報です。 12日(木)は、天気が下り坂に向かいそうです。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越の広い範囲に濃霧注意報が発表されています。 ◆3月12日(木)天気 ・上越地方 日中は日差しが届きますが、気温はあまり上がらないでしょう。 また、夜は雲に覆われてにわか雪・にわか雨のところがありそうです。 ・中越地方 日中は広く晴れ間が出ますが、午前中は濃い霧の出るところがあるでしょう。 また