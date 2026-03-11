大の里「左肩痛め休場」大相撲春場所で初日から3連敗となった津幡町出身の大の里が左肩を痛め、4日目の11日から休場しました。デビュー以来初めてとなる初日からの3連敗と、不調が続いていた大の里が、左肩のけがが原因で休場を決断しました。大の里の休場は、2025年11月に、同じく左肩を痛めた九州場所の千秋楽以来2回目です。協会に提出した診断書では、3週間の安静加療を要する左肩の脱臼とされています。地元・津幡町「とにか