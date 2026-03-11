戦後最悪の2万人を超える死者と行方不明者が出た東日本大震災から、きょう2026年3月11日で15年が経ちました。東北の被災地では、今もおよそ2万6000人が避難生活を余儀なくされています。金沢では震災後、東北から移り住んだ人、能登半島地震の被災者、ボランティアの大学生たちが集まり、地震の発生時間に合わせ黙とうをささげました。石川県金沢市内の飲食店で開かれた「3．11を祈るつどい」。東日本大震災の後から被災者への支援