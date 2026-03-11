訪日観光客が驚く“ニッポンの姿”って何だ？スポーツ報知が３月のある日、大阪・道頓堀を散策する外国人にインタビュー。フランス人男性は、ある嗜好（しこう）品の安さに驚いたようで…。南仏・トゥールーズから来た男性２人組。ジミーさんは２度目の訪日で、ココさんは初体験。熱々のたこ焼きを頬張りながら「日本は本当にどこに行ってもキレイだよね。たこ焼きの容器だって、例外なくゴミ箱に捨てられている。フランスは