世界陸上女子10000m2大会連続入賞の廣中璃梨佳（25）が11日、自身のSNSで所属していたJP日本郵政グループを退部することを報告した。【マラソン歴代ランキング10傑】男子の日本記録は大迫傑の2時間04分55秒、矢田みくにが初マラソン歴代最高廣中はインスタグラムを更新し、「この度、2026年3月をもちまして新たな環境でチャレンジするため日本郵政グループ女子陸上部を卒業いたします。どんな時も愛情を注ぎ、目標に向かって共に歩