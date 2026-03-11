◆オープン戦ソフトバンク―巨人（１１日・みずほペイペイ）巨人のトレイ・キャベッジ外野手がオープン戦初長打を放った。ソフトバンク戦に「５番・左翼」で先発出場。０―５の２回先頭で相手先発・大津の１２０キロ変化球を捉え、打球は右翼フェンスに直撃。快足を飛ばして二塁に到達した。キャベッジは昨季、チームトップの１７本塁打をマーク。今季も中軸を担う長距離砲として期待がかかる。