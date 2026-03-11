11日午後6時48分ごろ、北海道で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ120km、地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、北海道の函館市です。【各地の震度詳細】■震度2□北海道函館市■震度1□青森県八戸市野辺地町五戸町□岩手県軽米町気象庁