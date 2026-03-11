◆大相撲春場所４日目（１１日・エディオンアリーナ大阪）西前頭２枚目・美ノ海（木瀬）が、綱取りを目指す大関・安青錦（安治川）を寄り倒した。安青錦の攻勢を受けながら、うまく右に回り込み、下からあてがいながら、もろ差しから相手が引くところを一気に押して勝利。「相手は強いので、どうやって引かせようかと一生懸命前にプレッシャーをかけていこうと考えていた」と想定通りの展開にしてやったりの表情だ。横綱昇進を