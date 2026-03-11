ふるさと納税の返礼品の「コメ」に地元産が使われていないのではと指摘されていた熊本県西原村は、調査の結果、地元産のコメが入っていることを確認したとしています。 【写真を見る】ふるさと納税の返礼品「地元産のコメは入っている」 西原村が改めて説明熊本 これは、去年9月の村議会で、返礼品に活用した村の災害用備蓄米には、地元産のコメが入っていないのではと指摘されていました。 きょうの議会でも議員から同じよう