◇JFA/Jリーグポストユース強化施策全日本大学選抜1―0U―19Jリーグ選抜（2026年3月11日CSアセット港サッカー場）全日本大学選抜が11日、愛知県内でU―19Jリーグ選抜と対戦して1―0で競り勝った。GKデューフエマニエル凛太朗（21＝流通経大）が前半に出場して、好セーブを連発。前半19分にMF吉田奏海（17＝鹿島）のシュートを右足でセーブすると、前半終了間際にも吉田のシュートを左足で弾いた。「2本とも角度があまり