首位を走ってきた坂田を前週4位の鳥谷越が捉えた。先週の回収率は243％超と好調で、1月最終週以来となる首位に躍り出た。そして、前週200％超の回収率を記録していた寺下が、先週も絶好調。的中本数3本ながら226％超の回収率を叩き出し4位に浮上した。今期の的中回数は20に満たないが、“破壊力”で存在感を見せている。