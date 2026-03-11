巨人は１１日、ジャイアンツタウンスタジアム（Ｇタウン・東京都稲城市）で行う今季のファーム・リーグ公式戦で、イニング間や試合後に新たなファンプログラムを続々とスタートさせることを発表した。開業２年目を迎えたＧタウンでより選手を身近に感じ、野球観戦をさらに楽しめる。【新企画ファンプログラム】〈１〉《ヒーローズランウェイ》土日祝日の試合でジャイアンツが勝利すると、ヒーロー選手が２階コンコース一塁側に