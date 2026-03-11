富山市の交差点で7日、車同士が衝突し軽乗用車の親子2人が死亡した事故で、自動車運転処罰法違反の危険運転致死容疑で逮捕された男（26）が、ブレーキを踏まず交差点に進入したとみられることが11日、捜査関係者への取材で分かった。