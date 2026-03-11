熊本大熊本大（熊本市）は11日、年間授業料を2027年度から5万9千円引き上げ、59万4800円とする方針を明らかにした。現在は国立大の標準額と同じ53万5800円で、値上げは物価高騰が理由。夏までに正式決定を目指す。文部科学省によると、標準額からの値上げは九州・沖縄では初めてとなる。大学によると、値上げ幅は約11％。10日に全学生に通知した。今後、学内で意見交換会を実施し、8月ごろのオープンキャンパスまでには正式決