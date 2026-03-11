11日、ミャンマー最大都市ヤンゴンの日本人墓地で実施された戦没者追悼式で手を合わせる遺児ら（共同）【ヤンゴン共同】ミャンマー最大都市ヤンゴンの日本人墓地で11日、戦没者追悼式が行われ、日本遺族会の「慰霊友好親善事業」で訪れた遺児ら約60人が参列した。遺族会は、遺族の高齢化を理由に今回のミャンマーを最後に海外訪問事業を終える。ミャンマーは第2次大戦中に日本軍がインド北東部の攻略を目指して惨敗したインパ