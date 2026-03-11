落語家・立川志らく（62）が11日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「そんな目くじら立てなさんな」というタイトルで動画をアップし、新幹線で豚まんを食べるのはNG?論争で私見を展開した。実業家・河原由次氏がX（旧ツイッター）を更新し、新幹線で551の豚まんを食べていたところ、隣の客から「ダメだろ」と注意されたと投稿。「は？こんなことわざわざ言ってくるんだと思って思わず『何言ってるの？』って言ったらそこか