昨年のアルゼンチン共和国杯で１１着のボルドグフーシュ（牡７歳、栗東・宮本博厩舎、父スクリーンヒーロー）は、大阪杯・Ｇ１への出走を検討していく。３月１１日、社台サラブレッドクラブがホームページで伝えた。同馬は昨年の大阪杯に出走して８着。この日は栗東の坂路を５２秒４―１２秒５で駆け抜け、順調に調整を進めている。