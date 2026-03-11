【マイアミ（米フロリダ州）＝平沢祐】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンドＣ組で４連勝し、首位通過した日本代表「侍ジャパン」が１１日、日本の準々決勝が行われる米フロリダ州マイアミに到着した。大谷（ドジャース）や鈴木（カブス）、井端監督らがチャーター機で米国入り。集まったファンに見守られながら、午前４時前にバスに乗り込み、空港を出発した。日本は１４日、４強入りをかけてＤ組２位と