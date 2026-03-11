『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「空き家に侵入…日本刀や金色の杯被害総額は約2300万円」についてお伝えします。◇“空き家”などから盗まれた押収品。古めかしい日本刀や、金色に輝く杯。古い貨幣まで。これらを盗んだ罪などに問われているのは、沢谷幸輝被告（26）ら4人。警察によると、大阪や愛知などにある空き家などを狙った窃盗を繰り返していたとみられる沢谷被告ら。その数は、去年7月までの7年