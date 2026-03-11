任期満了に伴い今月31日に告示される石川県津幡町の町長選挙に、前教育長の吉田克也さんが立候補を表明しました。前津幡町教育長・吉田 克也 氏：「私のテーマとしては継承と発展、今を見つめ未来を作る」吉田さんは、石川県津幡町出身の68歳。小中学校の校長などを経て、2016年から今月まで約10年間、津幡町の教育長を務めていました。吉田さんは、4期目の今期限りで引退する矢田富郎町長の後継候補として11日、矢田町長と