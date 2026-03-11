大相撲春場所４日目（１１日、大阪府立体育会館）、大関安青錦（２１＝安治川）が幕内美ノ海（３２＝木瀬）に寄り倒されて痛恨の２敗目。綱取りに?黄信号?が点灯した。取組後の支度部屋では「また切り替えて明日、思い切り頑張りたいと思います。ありがとうございました」とだけ話し、珍しく自分から取材を打ち切った。これまでは負けた後でも淡々と対応していた大関だけに、ショックの大きさをうかがわせた。粂川審判長（元