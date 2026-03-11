旬のスイーツから定番の味まで、全国各地から選りすぐりのグルメが集まった催しが、11日から金沢市内の百貨店で始まりました。香林坊大和で11日から始まった「春の全国うまいもの大会」。東京の人気店から、まるでステーキのような厚切りのサーロインカツを挟んだサンドウィッチに、京都からは、温かいタイ焼きに冷たいバターをトッピングしたあんバターたい焼き。初登場8店舗を含む、北海道から九