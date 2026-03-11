カーリングの世界選手権（１４日＝日本時間１５日開幕、カナダ・カルガリー）に出場する日本女子代表のロコ・ソラーレ（ＬＳ）が１１日、オンライン取材に応じた。スキップ・藤沢五月は２大会連続メダルを獲得した五輪から、先月閉幕したミラノ・コルティナ五輪では日本代表のフォルティウスの活躍を見守り、刺激をもらった。「過去出場した時もそうだったが、やはり五輪はメンタルだと改めて感じた。その中で勝ち切ることの難