カーリングの世界選手権（１４日＝日本時間１５日開幕、カナダ・カルガリー）に出場する日本女子代表のロコ・ソラーレ（ＬＳ）が１１日、オンライン取材に応じた。スキップ・藤沢五月は２大会連続メダルを獲得した五輪から、先月閉幕したミラノ・コルティナ五輪では日本代表のフォルティウスの活躍を見守り、刺激をもらった。「過去出場した時もそうだったが、やはり五輪はメンタルだと改めて感じた。その中で勝ち切ることの難
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 男性処分 旅行で有休使い切る
- 2. 池添謙一ら騎乗停止 スマホ使用
- 3. 男児に飛び降り促したか 神奈川
- 4. 小学館 文春の報道を受け声明
- 5. 立花孝志氏 破産手続きを開始へ
- 6. 注射受けた10代死亡 ほか2人重篤
- 7. 小6を脅迫か 22歳自衛官を逮捕
- 8. 巨人リチャードが死球で左手骨折
- 9. 母から「根性焼き」凄絶な過去
- 10. 「10年後の大学序列」予想マップ
- 11. 予定枚数以上のチケ販売 謝罪
- 12. 園児が性被害 親への手紙で発覚
- 13. 施設で女児2人死亡 首に強い衝撃
- 14. 「仕事の水は減らせない」千葉で30年ぶり水道料金値上げ 県民308万人に影響、4月から最大19％増 ラーメン店やクリーニング店にも大打撃
- 15. 中学校の事務職員が約2200万円を横領 全額弁済して出頭…時間外勤務の水増しも発覚 新潟県教委は職員を懲戒免職「ギャンブルにのめりこみ…」
- 16. 上坂すみれ 女子プロに電撃参戦
- 17. 新御堂筋の一部エリアが通行止め
- 18. 天皇ご一家の前で腕組み真相判明
- 19. いいNEWSではない 安住アナ紹介
- 20. イラン 1バレル200ドル覚悟しろ
- 1. 男性処分 旅行で有休使い切る
- 2. 男児に飛び降り促したか 神奈川
- 3. 立花孝志氏 破産手続きを開始へ
- 4. 注射受けた10代死亡 ほか2人重篤
- 5. 小6を脅迫か 22歳自衛官を逮捕
- 6. 母から「根性焼き」凄絶な過去
- 7. 園児が性被害 親への手紙で発覚
- 8. 施設で女児2人死亡 首に強い衝撃
- 9. 「仕事の水は減らせない」千葉で30年ぶり水道料金値上げ 県民308万人に影響、4月から最大19％増 ラーメン店やクリーニング店にも大打撃
- 10. 中学校の事務職員が約2200万円を横領 全額弁済して出頭…時間外勤務の水増しも発覚 新潟県教委は職員を懲戒免職「ギャンブルにのめりこみ…」
- 1. 「イケメンにして」AIに50回指示
- 2. 不法就労を通報すると1万円 賛否
- 3. 太陽光を阻止 村に寄付8850万円
- 4. パンチのいじめ動画 声明を発表
- 5. 文科相に不倫報道「内容不確認」
- 6. アート引越 いじめ事実認め謝罪
- 7. 大手企業退職 カスハラ常習犯に
- 8. 落ちた口紅で間接キス 動画炎上
- 9. Cook4meで叶える健康的な食卓
- 10. 小島よしおが語る「至福の時間」
- 1. イラン 1バレル200ドル覚悟しろ
- 2. タイの船を攻撃 イラン側認める
- 3. モジタバ師 攻撃初日に負傷か
- 4. 対イラン軍事作戦 終了近くない?
- 5. 竹島の住民ついに0人に 住民死去
- 6. 「ハングルは中国の文字」と主張
- 7. 遊戯王動画に無断使用疑惑 米
- 8. 商船三井の船 攻撃されたか
- 9. 米海軍、ホルムズ海峡護衛拒否か
- 10. イグ・ノーベル賞受賞式は欧州で
- 11. 全日空機 米の空港で尾部が接触
- 12. 古代欧州人 敵の脳を食べていた?
- 13. 悲劇の女王メアリー・ステュアートとエリザベス1世の2人の女王はいかに敵対したのかを描く映画 「Mary Queen of Scots」最新予告編公開
- 14. 「少女は獲物」米大統領が証言か
- 15. ホルムズ海峡で貨物船が炎上
- 16. 商船三井の船が損傷 原因に言及?
- 17. 大阪の地下から謎の巨大下水管が突き出してきた、復旧作業の様子も撮影してきたよレポート
- 18. 商船三井のコンテナ船がペルシャ湾で一部損傷 乗組員にケガなし
- 19. 中信兄弟 被災地で支援明かす
- 20. 飲酒によって女性がきれいに見える「ビールゴーグル効果」、英研究者が否定。
- 1. 「10年後の大学序列」予想マップ
- 2. 高市氏「ガソリン170円程度に」
- 3. 政府、ウクライナ支援企業へ警告
- 4. 高市首相 石油備蓄を単独放出へ
- 5. クレカタッチ 今後は淘汰へ?
- 6. 激アツ JALがタイムセール実施
- 7. 年金は払い損? 元がとれる時期
- 8. 晴海フラッグ、相互監視社会に
- 9. 成田空港への新たなルート誕生へ
- 10. 「憲法9条改正私案」ヤバい中身
- 11. 退職後の社会保険料 高い理由
- 12. 前代未聞の理由で無くなるパチ台
- 13. ジャングリア沖縄 成否正念場に
- 14. だからマンガワンは大炎上した…不祥事の専門家が｢完全に余計｣と断じた小学館｢謝罪文｣の致命的な一文
- 15. 伊藤園「大谷は令和の利休」感動
- 16. ホリエモンも登場！ J-CASTニュース連載「選挙ウォッチ2009 若者を棄てない政治」が書籍化
- 17. 【ビジネス漫画】新宿スラム脱出物語〜エリートサラリーマンの転落と再生 第7話「ホームレス脱出大作戦！」
- 18. 中国で人気続く日本家電のタイプ
- 19. エマルシェ自己破産に悲しみの声
- 20. 歌舞伎町ホストクラブのラスベガス進出案
- 1. Apple新商品がAmazonで発売開始
- 2. LINE「隠しスタンプ」入手方法
- 3. AirPods Pro 3が楽天でセールに
- 4. 『ニコニコ動画』未成年投稿者が『週刊少年ジャンプ』漫画家の妻との不倫を謝罪
- 5. 大容量バッテリーやおサイフケータイ対応と基本機能が充実！iモードケータイ「P-01G」を写真と動画でチェック【レポート】
- 6. Apple Watch「熱すぎ」と悲鳴も
- 7. 「スター・ウォーズの日」を祝って、LEGOの巨大宇宙戦艦を破壊してみた
- 8. KDDI、au向けAndroidケータイ「AQUOS K SHF32」を発表！新たにVoLTE対応ガラホに――既存のSHF31含め、新料金プランで従来のケータイと同じような価格帯で利用可能
- 9. Xperiaなどスマホ熱中症の特効薬は「CPUクーラー」! 冷却アプリでスマホ熱中症を防げ
- 10. 「運転中に携帯を使っていたか」を検知するテクノロジー
- 11. このテクであなたも遅刻知らず。移動開始時間の通知をGoogleマップとカレンダーの連携で登録するワザ：iPhone Tips
- 12. 頭で考えるだけで操作できるVR?
- 13. KDDI、au向けスマホなどの製品における修理受付終了機種および終了予定機種を案内！すでにXperia Z UltraやGALAXY Note 3、HTC Jは終了し、Fx0も近く終了に
- 14. ＡＩは農産物の生産量を予測できるか
- 15. 忘れ物をユーザーみんなが見つけてくれるガジェット「Tile Mate」
- 16. iPhone 電話に関する便利ワザ5つ
- 17. デスクトップを「作れる」ツール
- 18. ASUS JAPAN、最新フラッグシップスマホ「ZenFone 6 ZS630KL」を8月23日に発売！SIMフリーで価格は6GB RAM・128GBストレージが7万5060円、8GB RAM・256GBストレージが8万9100円
- 19. [爺の嫌がらせ]Vol.03 軽くて、丈夫、ブレない、万能の三脚、なんてない
- 20. 通信制限でもDQウォークする方法
- 1. 池添謙一ら騎乗停止 スマホ使用
- 2. 巨人リチャードが死球で左手骨折
- 3. 天皇ご一家の前で腕組み真相判明
- 4. F1アストン・ホンダの代表解任か
- 5. 大谷の別荘地裁判 和解が成立か
- 6. 侍Jの練習に大谷来ず「悲しい」
- 7. 米国敗退は「失点率差」で決定も
- 8. 【WBC】1次ラウンド・決勝ラウンド 試合結果・トーナメント表
- 9. 無断でBD出演か 王座剥奪処分
- 10. WBCチェコ代表の写真に称賛の声
- 11. 「大谷ハラスメント」再び話題に
- 12. 侍Jが決戦の地へ JALの粋な演出
- 13. ハリルホジッチ 4年ぶり現場復帰
- 14. 伊に敗退 米監督「失言」を猛省
- 15. 自分中心だった 大谷変えた震災
- 16. 森保J対戦国が「予期せぬ盗難事件」 輸送車両に侵入者と現地報道「市長に連絡を取っている」
- 17. 想像つかぬ非情な一撃に館内騒然
- 18. 「走らない選手が3人もいるなんて許されない」 メッシ、ネイマール、ムバッペの超豪華トリオを揃えてもCL制覇には届かなかったPSGが学んだこと
- 19. 卓球女子の「番狂わせ」中国困惑
- 20. 【静岡競輪】125期の阿部俊さんが25歳の若さで死去 13日以降に献花台を設置
- 1. 小学館 文春の報道を受け声明
- 2. 予定枚数以上のチケ販売 謝罪
- 3. 上坂すみれ 女子プロに電撃参戦
- 4. いいNEWSではない 安住アナ紹介
- 5. 「反省の色なし」中村鶴松に批判
- 6. 日曜劇場 ラスト5分の悲劇に驚愕
- 7. 米津玄師 史上初の快挙を達成
- 8. 『アイドルマスター』初のアイドルたちによる地上波番組 シリーズの垣根を越えて集結＆20年の歴史を総ざらい
- 9. チェンソーマン2部 次回が最終回
- 10. ヒカル「女性化乳房症」と診断
- 1. UNIQLO 50代の正解インナー紹介
- 2. コストコ 要注目のスイーツ4選
- 3. 排水口がにおう…リセット方法は
- 4. 立ったまま6分間で 全身燃焼トレ
- 5. 26歳で学んだ 奥ゆかしい恋愛観
- 6. レシピ不正流用され寝たきり状態
- 7. 「パートの女と浮気してるの…？」妻がとんでもない勘違いをしていた話
- 8. 「コメダ珈琲店」春の新作ケーキを発売！ 初登場の“カッサータ”やミルクレープなど全4種
- 9. 「思わず吹き出した」神対応とは
- 10. 【明日発売】ハローキティ×「Maison de FLEUR」のコラボグッズ付き！ 初ムック本が「ファミマ」に登場
- 11. 「훌쩍훌쩍（フルチョックルチョック）」の意味は？あなたもこんな風に泣く…？【韓国語クイズ】
- 12. ハニーズ ネイビーのカーデ術
- 13. 母が「子育て放棄」息子は感謝
- 14. テレビで当たると評判！ 沖縄のユタ・照屋さんに占ってもらいました
- 15. あの歯磨き粉3色が崩れないワケ
- 16. サイケにハイテンションなコムデギャルソン・シャツ【15SSメンズ】
- 17. 【美的クラブがお試し】イグニスの高保湿クリームで極上の潤い体験♡
- 18. 【魚座】週間タロット占い・来週（2017年7月3日〜7月9日）の総合運＆恋愛運
- 19. 【夢占い】お正月の夢はすべてがうまくいく暗示 年末年始の夢があらわすこと
- 20. 何もしない時間 女子力に必要?