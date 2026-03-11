能登半島地震で被災した石川県輪島市の人々のための移動図書館がリニューアルし、10日から運行が始まりました。この移動図書館は、地震の発災直後から石川県輪島市で支援活動を続けてきた公益社団法人が、寄贈したものです。輪島市では、おととしから軽自動車で移動図書館を運営をしていましたが、新しい移動図書館にリニューアル。 これまでの倍となる約1000冊を運べるようになりました。また輪島の海と空をモチ&#