リンクをコピーする

【愛♡MAX!!!TV】 3月29日18時～放送予定 リアルタイム放送：TOKYO MX 地上波同時配信：YouTube Live（アイドルマスターチャンネル） アーカイブ配信：TVer、YouTube（アイドルマスターチャンネル） バンダイナムコエンターテインメントは、地上波特別番組「愛♡MAX!!!TV」をTOKYO MXにて3月29日18時より放送す