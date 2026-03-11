ダンス＆ボーカルグループ「三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳ」の山下健二郎（４０）が１１日、都内で行われた「『スーパー麺』新アンバサダー就任発表イベント」に出席した。同商品は玄米をまるごと使用したグルテンフリーヌードルだ。アンバサダーに就任した山下は同商品を使用した特製レシピを考案し魅力をアピールした。趣味のキャンプでも同商品を活用した。「ゆで時間が短くて調理もしやすい」と評価すると「レパ