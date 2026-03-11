【女子旅プレス＝2026/03/11】大阪・扇町公園で花見イベント「扇町桜まつり」が、2026年4月3日（金）から4月5日（日）まで開催。満開の桜と和のエンターテインメントが融合したコンテンツを楽しめる3日間となる。【写真】「フォーシーズンズホテル大阪」摩天楼からの景色と上質な食体験が待つラグジュアリー空間でリトリート旅◆春の扇町公園で「扇町桜まつり」開催「扇町桜まつり」は、桜の名所として親しまれている扇町公園を舞