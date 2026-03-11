原発により避難／松本さん（仮名） あの日から15年。原発事故で関東から避難し、岡山県倉敷市で暮らす女性は「避難者」としての苦悩と子どもの自立、親の介護といったライフステージの変化に伴う困難を抱えながら生きています。 倉敷市で避難生活を送っている松本さん（50代・仮名）です。震災が起きた時、松本さんは関東の実家で両親と当時小学生の1人息子と暮らしていました。 震災後、福島第一原発の事故に