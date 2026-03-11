台湾カステラ発祥ブランド「GRAND CASTELLA（グランドカステラ）」が、日本上陸5周年を記念して東京ソラマチ限定フレーバーを発売します。今回登場するのは「贅沢濃厚キャラメルチーズカステラ」。人気のチーズカステラをベースに、香ばしいキャラメルを重ねた特別な一品です。あまじょっぱい味わいにキャラメルのコクが加わった贅沢な台湾カステラは、ここでしか味わえない限定スイーツϖ