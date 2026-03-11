3月11日午後2時46分。あの大地震からきょうで15年を迎えました。東日本大震災の地震や津波で亡くなった人は1万5901人。震災に関連した死者は3810人。そして、今も行方不明となっている人は2519人に上ります。未曽有の災害への悲しみや苦しみは消えることなく、人々はそれぞれの思いを胸に祈りを捧げていました。穏やかな天候の中、迎えた夜明け。ひとけのほとんどない朝。福島・双葉町にも、朝日とともに鳥のさえずりが響き渡りま