ワールドベースボールクラシック(WBC)の1次ラウンドはプールCの全日程が終了し日本が1位、韓国が2位で準々決勝進出が決定。そのほかのプールが日本時間12日、最終戦を迎えます。【プールA】プールAは3勝1敗のプエルトリコが2位以内を確定させ、準々決勝進出。残す1つの枠はカナダとキューバの争い。この最終戦の結果で順位が決定します。▽順位決定条件カナダ勝利：1位カナダ、2位プエルトリコキューバ勝利：1位プエルトリコ、2位