頭を柔らかくして、言葉の裏側に潜むつながりを見つけてみませんか？今回は、食欲をそそる料理名から社会的な取り組みまで、多様な言葉をセレクトしました。4つの空欄すべてを埋めて、正しい単語を成立させるひらがなは何でしょうか。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□のみやきまち□□しし□□うじ□□づかいヒント：キャベツや肉などを混ぜて鉄板で焼き、ソースをか