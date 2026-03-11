老後破産を防ぐためには、年金と働き方をどのように組み合わせていけばよいのでしょうか。元銀行員の筆者と共に考えてみましょう。年金を受け取りながら働くという選択厚生年金や共済年金に加入していた人は、原則として65歳から老齢厚生年金を受け取ることができます。ただし、「働いて収入を得ると年金が減ってしまうのではないか」と心配して、働くことをためらう人も少なくありませんでした。しかし2026年4月からは、在職老齢