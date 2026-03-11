中国が開発した新薬による海外特許権譲渡の2025年の取引総額は1300億ドルを上回り、世界全体の約半分を占めました。また、取引件数、取引総額、契約一時金（アップフロント）額のいずれも過去最高を記録しました。さらに今年1〜2月、中国製新薬の海外特許権譲渡の取引は40件以上に上り、その総額は昨年の年間総額の約3分の1以上に相当する500億ドルを超えました。中国の製薬企業が開発した世界初の骨髄線維症治療用の新薬がフラン