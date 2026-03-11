2リッターエンジンで「300馬力」超え！ “超パワフル”な新「小さな高級車」発表！メルセデス・ベンツは2026年3月5日、メルセデスAMGの熱いDNAを融合させたコンパクトSUV「GLA 35」初の特別仕様車「メルセデスAMG GLA 35 4MATIC ブラックマスターピース」を発表しました。メルセデス・ベンツのSUVラインナップにおいて最もコンパクトな「GLA」は、2014年の初代デビュー以来、扱いやすいボディサイズと洗練されたデザインで世界