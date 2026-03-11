アメリカとイスラエルによるイラン攻撃はどうなるのか。中東情勢に詳しい、慶應義塾大学の田中浩一郎教授に聞きました。 【写真を見る】イラン攻撃いつまで続く？ 中東情勢に詳しい専門家｢トランプ大統領が思うほど短期では終わらない｣ （大石邦彦アンカーマン）「トランプ大統領からすれば、のちに中間選挙もある。自分の支持率も落ちている。やっぱり（イラン攻撃を）早めに終わらせたいという意図はある？」（慶應義塾