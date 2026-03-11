去年9月、名古屋市中区で女性がショルダーバッグを男に奪われ、けがをした事件で、きょうまでに20歳の男ら5人が逮捕されました。 【写真を見る】帰宅途中の23歳女性を背後から引き倒す…ショルダーバッグ奪った疑い 名古屋・新栄の強盗傷害 18～20歳の男5人を逮捕 逮捕されたのは、岐阜県御嵩町の無職・金子涼太容疑者20歳と、18歳から19歳の男4人です。 警察によりますと、金子容疑者らは去年9月、名古屋市