佐賀県警鹿島署は11日、鹿島市の50代男性が交流サイト（SNS）を使ったロマンス副業詐欺に遭い、約890万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、2025年10月25日ごろ、被害者がSNSを通じて、女性を名乗る人物と知り合い、相手とSNS上でやりとりした。その中で「私は結婚相手を探している」「ネットの洋服屋さんで簡単な宣伝を手伝ってくれないか」と副業の誘いを受けた。同年11月25日から12月16日