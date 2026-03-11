佐賀県警鹿島署は11日、鹿島市の50代男性が競馬情報販売の会社名乗る偽電話詐欺で375万円被害に遭ったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、2025年10月中旬ごろ、被害者の携帯に競馬の情報を販売する会社を名乗る人物から電話があった。「裏ルートでレースに出る騎手や馬の情報が入っていて、八百長リストなども入手している」「年間で何千万と勝つことができる情報を提供できる」「情報提供料をレースの前に払